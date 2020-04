Rial destapó cuánto costó el polémico vuelo humanitario de Tinelli

Jorge Rial dio a conocer todos los detalles del vuelo humanitario que solicitó Marcelo Tinelli para que lleguen hasta Esquel medicamentos para su hija Cande. Recordemos que el conductor de ShowMatch decidió doce horas antes de que se decrete la cuarentena, tomar un vuelo privado junto a su familia para irse a su casa de Esquel.

"Tinelli estuvo así una semana y ya tenía esos medicamentos aprobados por OSDE, pero como no aparecía ningún viaje al sur, él llamó y pidió el avión con los medicamentos, y del otro lado le dijeron que tenía que ser un vuelo sanitario y/o humanitario”, comenzó a relatar Rial.

“Le contestaron 'Vamos a seguir el protocolo y hablar con la ANAC'. Hasta ahí todo bien. El vuelo costó 11.400 dólares, más o menos. Un vuelo que fue y vino en el día. Pidieron el permiso y se especificaron que eran medicamentos. Luego de que ANAC lo aprobase y de la declaración jurada, le dieron el okey. Hasta ese momento, nadie había invocado el nombre de Tinelli, porque además como esos vuelos tienen prioridad nadie anda pensando que están usando un avión porque sos un hijo de puto que lo quiere para llevar una Play Station. Entonces se lo dan”, agregó el conductor de Intrusos.

“Sale a las 10 de la mañana del día 10. Llega 12.10 a Esquel, a la 1 vuelve a salir y a las 4 de la tarde regresa a Buenos Aires. Acá a mí me surge una duda. El tema es... ¿solamente la palabra de la empresa y la declaración jurada sirven como garantía de que llevaron medicamentos? Llamé y me dijeron que sí, pero este es el primer contraste, porque me cuentan que cuando se hacen estos pedidos se adjunta el detalle de lo que se lleva. Me dijeron que en el 90% de los vuelos sanitarios, te piden el detalle. En este no lo hicieron, aunque tampoco sabían que eran para Tinelli, por lo que ahí no hay algún empleado cholulo”, precisó Rial sobre su diálogo con la gente de Baires Fly.

La vocera de la ANAC le manifestó al periodista: "Nosotros nunca pedimos el detalle porque estaríamos violando el secreto médico, no podemos preguntar lo que llevan'. Es por eso la declaración jurada, preevemos cualquier quilombo posterior y así la empresa de aviación se hace cargo de lo que llevan”.