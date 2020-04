¡Se lo dijo! Viviana Canosa criticó duramente a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli se encuentra nuevamente protagonizando una polémica por su estadía en Esquel durante la cuarentena obligatoria. Ayer se publicó la noticia de que el conductor recibió una valija mediante un vuelo chárter. Lógicamente esto disparó una nueva catarata de cuestionamientos. Viviana Canosa fue una de las conductoras que destrozó al conductor del Bailando mediante un duro editorial en su programa.

Pero fue durante el final de una entrevista con Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos, luego de que el político le remarcara algunos dichos de su exmarido Alejandro Borensztein sobre Tinelli, cuando Canosa recogió el guante y fue durísima con el prestigioso conductor: "Es mi exmarido, yo no puedo hablar sobre él", comenzó. "Pero sé que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiarle. Puedo compartir o no con Alejandro un montón de cosas pero tiene el cu… muy limpio y otros no pueden decir lo mismo, y de eso estoy orgullosa", agregó.