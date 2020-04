Mirá el primer adelanto de la esperada serie sobre el "FIFA Gate"

Amazon Prime Video publicó las primeras imágenes de El Presidente, la serie que contará la historia detrás del FIFA Gate, el escándalo de corrupción, faude, crimen organizado y lavado de dinero que en 2015 protagonizaron altos funcionarios de la FIFA, entre ellos el ex presidente de la FIFA Julio Grondona.

La historia se centrará en Sergio Jadue, el presidente de un pequeño club de fútbol de Chile, que, de ser un desconocido, se volvió un jugador clave en la conspiración de sobornos por 150 millones de dólares.

Noticias Relacionadas Estos son los estrenos de Netflix para la semana que comienza

Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian) encabezan el elenco que cuenta también con Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman, Animal) entre los directores.