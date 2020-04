Ivana Nadal sorprendió a todos con una confesión sobre su intimidad: "A mi novio lo quiero, pero..."

Ivana Nadal es sin lugar a dudas una de las mujeres más sensuales del país. En estos momentos de cuarentena, la modelo prefiere la soledad y compartir el día a día con sus seguidores de instagram.

"Nos llevamos bien con mi novio en la cuarentena. Lo quiero mucho pero soy muy solitaria, así que no lo sufro tanto. La verdad, mejor así, cada uno en su casa", declaró en un reciente entrevista con la revista Paparazzi sobre su decisión de pasar el aislamiento obligatorio sola en su casa.

Noticias Relacionadas Ivana Nadal agita esta nueva semana de cuarentena en topless y tanga

Ante tanta foto con poca ropa que sube a diario en sus redes, ella explicó: "Me encanta. Es súper cómodo y no le encuentro el sentido a vestirme si voy a estar sola en casa. Dato: en bolas significa ponerme bombacha, siempre. Sin bombacha me incomoda estar. Tengo un montón de corpiños, pero no los suelo usar. Remera y bombacha. O bombacha y… fin", y luego agregó: "En las redes siempre mostré mi cuerpo. Hace muchos años que tengo Instagram y nunca escondí nada. Primero logré seguridad y después logré el cambio físico".