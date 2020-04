¡Justin pasó de moda! Selena Gómez estrena nuevo tema y dicen que es para otro ex

En las últimas horas la cantante estadounidense, Selena Gómez, lanzó nuevas canciones para recaudar fondos en una clara acción de apoyo contra el COVID-19., enfermedad que azota al mundo en la actualidad. En uno de los nuevos temas sus fans están casi seguros que la cantante tiene una dedicatoria a su ex, The Weeknd.

La pareja entre Selena Gómez y The Weeknd fue en el año 2017 y no llegaron a estar ni un año de novios, ya que rompieron a los 10 meses de relación. Aparentemente algo quedó inconcluso.

Los fanáticos de la ex chica Disney aseguran que uno de los versos de su nueva canción “Souvenir” está dedicado al cantante y ex pareja.

“Calling your name, the only language I can speak” es el verso que generó el manto de dudas.

¿Selena seguirá enganchada con su ex? Justin Bieber ya es el pasado aparentemente.