J Balvin asegura que va a quemar su casa ¿Qué está pasando?

View this post on Instagram

Cuando salga de cuarentena ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude0a#gris #colores video afuera ya