Yanina Latorre destapó una oscura maniobra de Intrusos

La ruptura entre Cinthia Fernández y Martín Baclini es material habitual en el programa LAM, donde Cinthia es panelista., En medio de tanto ida y vuelta, Yanina Latorre involucró a Fernández en una oscura maniobra con el programa Intrusos, negociación de la cual fue víctima la mismísima Yanina cuando su esposo tuvo un affaire con Natacha Jaitt.

Cinthia cruzó a su compañera y le dijo que “hace de todo con tal de matarla”, a lo que Latorre contestó. “Yo no te estoy agrediendo, tengo información, te pregunto y vos contestás”.

Y luego agregó: “En defensa de Cinthia, yo tengo los chats con Pallares, que ya que nos está mirando y subiendo tuits, que me conteste a mí. Sos un mentiroso. Porque acá tengo los chats de Cinthia con vos pidiéndote que no pasés el audio, así que un audio de Baclini tenias, no sé por qué ahora mentís”.

Acto seguido, Yanina mostró a medias una conversación de Fernández con el panelista del ciclo de América. “Acá tengo el chat de Cinthia pidiéndole a Adrián que no pase los audios. Ella igual no le dice que no lo pase, le dice que es 'un audio trucho que le inventaron'. Entonces ahí le suplica y tiene que negociar, que eso es muy de Intrusos esto, porque a mí me pasó lo mismo cuando tuve los problemas con Diego. Así que ella tuvo que negociar e ir a dar una nota con Baclini a Intrusos para que no le pasen el audio. A mí me pasó lo mismo cuando sucedió todo lo de Diego”, enfatizó la integrante de LAM, recordando así el histórico escándalo de la infidelidad de su marido con la mediática fallecida.