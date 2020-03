La broma de mal gusto que indignó a Yanina Latorre

El aislamiento social obligatorio es una situación tan excepcional que muchos sufren el fastidio de no poder hacer su vida normal. Yanina Latorre no es la excepción.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana cumplió años y lo pasó junto a su familia en el marco de la cuarentena. Hasta acá, todo normal. El problema surgió cuando recibió el regalo de parte de su marido. Diego Latorre no tuvo mejor idea que obsequiarle una valija.

"¿Qué les doy a decir? No puedo abrazar, no puedo besar, no puedo recibir regalos. ¿Saben lo que me regaló mi familia? Una valija", relató Yanina. Luego, disparó: "Yo los amo, es divina. Es de marca. ¿A dónde carajo voy con una valija?".

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para tirarle un palito a Diego. "Diego me odia tanto que me regala una valija en cuarentena, pensalo", arremetió la mediática.