Escuchá "Por ahí", la nueva canción de ShowMatch que compuso Coti

Marcelo Tinelli publicó los primeros detalles de lo que será la nueva temporada de ShowMatch, que regresa a la pantalla de El Trece el próximo 27 de abril. "Feliz de contarles novedades de cómo se va armando todo para @showmatch", escribió el conductor su cuenta de Instagram. Allí reveló qué reconocido músico hará la cortina musical este año.

"Estoy muy contento porque elegimos el nuevo tema de inicio del programa que me rompió la cabeza, me encantó, y además porque me di cuenta que era un artista al que admiro muchísimo… Él es Coti", presentó Tinelli.

Noticias Relacionadas Estos fueron los 10 programas más vistos de 2019

"Increíble para mi haber hecho esta canción para un amigo. Es la primera vez que te veo pero me resulta tan familiar verte. Escribir una canción para vos que me represente a mi y también un poco a vos porque ambos tenemos una historia bastante épica y paralela del tipo que viene del interior y se busca un lugar en lo que hace. Muy contento, gracias Marce", fueron las palabras del músico.

Luego, en otro video, dieron un adelanto de la canción.