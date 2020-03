Operarán de urgencia a Fede Bal en las próximas horas

Carmen Barbieri y Federico Bal viajaron de urgencia de Mar del Plata, donde están haciendo temporada teatral, a Buenos Aires para que el actor se haga estudios de urgencia.

“Quiero contarles que me encuentro en Bs As realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo”, confirmó Bal.

Noticias Relacionadas ¡Enojadísimo! Fede Bal estalló de furia tras ser víctima de una fake news

Quiero contarles que me encuentro en Bs As realizándome algunos estudios por un pólipo que me detectaron y que seguramente requerirá de una intervención quirúrgica en el corto plazo — Federico Bal (@balfederico) March 5, 2020

Y agregó: “Por este motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de ‘Mentiras inteligentes’ del día de hoy, por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada. Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre”.

Por este motivo y para completar las consultas médicas, me veo en la obligación de suspender la función de “Mentiras inteligentes” del día de hoy, por lo que quiero hacer llegar mis disculpas a todo el público que ya tenía su entrada comprada. — Federico Bal (@balfederico) March 5, 2020

Los iremos manteniendo informados acerca de la continuidad de las próximas funciones. Gracias a todos por el cariño de siempre. — Federico Bal (@balfederico) March 5, 2020

Durante el miércoles, Fede Bal fue víctima de una noticia falsa esparcida en las redes, en la que señalaban que el actor había contraído coronavirus. El propio artista se encargó de desmentir el malicioso rumor con un fuerte descargo.