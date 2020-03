¡No le importó nada! Moria Casán liquidó con un gesto a Nicolás Cabré y a Laurita Fernández ¿no es mucho?

Para algunos pasar tanto tiempo con su pareja no es muy bueno y este puede ser un ejemplo de ello. Laurita Fernández y Nicolás Cabré trabajaron juntos en Sugar y después la rompieron con su obra en Mar del Plata, Departamento de soltero. Pero lo cierto es que desde hace unos días empezó a sonar con más fuerza que la pareja está atravesando un fuerte crisis.

Como es de costumbre el protagonistas de Son Amores, permaneció en silencio total, mientras que la ex Bailando afirmó a su amigo Ángel de Brito que "no hay nada del otro mundo, sólo roces como los de cualquier pareja".

La noticia la dió el controvertido conductor de Los Ángeles de la Mañana y una de las famosas que no pasó por alto el tema fue Moria Casán que opinó sobre el tema en su programa Incorrectas. Allí sin pelos en la lengua dijo que "ese noviazgo me parece totalmente aburrido. Es una pareja que me da sueño".

Fiel a su estilo la perspicaz conductora dijo que "se ven apagados adelante de las cámaras, igual no quiere decir que haya un tremendo fuego en la intimidad, pero para mí se comen la energía. Me dieron ganas de bostezar". Por el momento todavía no hay una respuesta oficial por parte ellos ante los dichos de la diva. ¿Llegará?