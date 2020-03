El doloroso mensaje de Maru Botana, recordando a su hijo Facundo

El 5 de marzo de 2008 nació Facundo, el sexto hijo de Maru Botana. Pero a los pocos meses tuvieron una noticia inesperada: Facundo falleció el 21 de septiembre, a los seis meses, producto del síndrome de muerte súbita del lactante. Ese día se derrumbó la vida de Maru y su familia.

La cocinera se había ido de viaje a Las Leñas junto a su marido y a sus hijos mayores, cuando recibió un llamado telefónico: eran sus padres, quienes se habían quedado a cargo del bebé en Buenos Aires.

Facundo hoy cumpliría 12 años, y Maru decidió recordarlo y homenajearlo desde su cuenta de Instagram: "Hoy sería tu cumple, ya 12. Nos gusta estar juntos y recordarte, aunque sabemos que no estás solo", comienza la cocinera. "Me hago tantas preguntas y me cuesta todavía hoy la respuesta. Viniste de sorpresa y así te fuiste. Quizás hoy ya pude entender parte de tu misión".

Y continúa: "Pasó el tiempo y tus hermanitos chiquitos quieren saber más y más. Pero hay tantas preguntas y reflexiones!! Se que ayudo a muchas y a muchos que están así, y me hace bien. Pero hoy Facu es tu cumple y si algo nos enseñaste es a volver a sonreír, a la alegría que tanto practicamos, con esta casa repleta de amigos y gente linda, sobre todo regalándome los loquitos de Juani e Ine", relató.

"Feliz cumple, con esos abuelos que extrañaban tanto y no paran de abrazarte, yo desde acá los abrazo como un oso con mi corazón. Gracias mi amor por siempre estar", finalizó Botana.