¡Qué abuso! La prima de Shakira aprovecha la cuarentena para sacarse fotos en la tina

AHORA SI JUGO VERDE Mu00c1S QUE NUNCA!!!!! ud83eudd52ud83eudd5dud83cudf4bud83cudf4aHemos ou00eddo hablar un montu00f3n de auto cuidado por el tema de #coronavirus. Pero no se te olvide que lo que eliges comer impacta de forma directa tu salud. A cuidar la salud!! ud83dude0a El jugo que me preparo #encasa lleva: -Apio -Jengibre -Sabila -Limu00f3n (mu00ednimo 4) -Naranjas (1 o 2, enteras pero quitando la cu00e1scara y las semillas) -kiwi 1 - toronja 1 (opcional)(igual que la naranja) Me gusta prepararlo en licuadora para que la fibra se quede. Este jugo es lo primero que llega a mi estu00f3mago cada mau00f1ana. Cuando lo tomo en las tardes no le incluyo las naranjas ni las toronjasud83dude09 *este jugo no es para adelgazar. Recuerden que todos somos diferentes y lo que me funciona a mi puede que no te funcione a ti. Me preguntan que hago yo, y con gusto les cuento que esto es lo que hago. Despuu00e9s de mucho tiempo conociu00e9ndome y entendiendo como funciona mi cuerpo, me funcionaud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0fud83dude09 (yo empece hace muchos au00f1os tomando unos que me recomendaron y lo he ido adaptando y cambiando de acuerdo a mi necesidad.)