Flavia Palmiero liquidó a los programas que siguen al aire

Desde su hogar, en medio del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno de Alberto Fernández para frenar la curva de propagación del coronavirus, la conductora Flavia Palmiero lanzó fuertes críticas hacia varios programas que siguen al aire.

"De locos. Seguimos viendo en televisión programas que no se cuidan y encima siguen en el aire. Yo no entiendo para quién es el 'quedáte en casa'", comentó en una historia de Instagram.

En otro mensaje compartido, agregó: "Justifican diciendo 'es para entretenerlos. Por favor, son como 40 en un estudio de tv. Que sigan al aire los noticieros con dos o tres personas y nadie más. No es imprescindible que determinados programas estén al aire y determinados personajes yendo y viniendo todos los días a toda hora. Vergüenza"

Por último, le dijo a sus seguidores: "No le pidas peras a los olmos. Los que son incoherentes y superficiales en todo momento, en este son lo mismo. No cambian, no se sorprendan".