¡En un closet y sin camisa! El reto de Romeo Santos no apto para cardíacos

View this post on Instagram

PushUpChallenge..nomino a mi primo @henrysantos, @lennysantoslive, @kingmax_21, y por u00faltimo mi hermano @elchavaldelabachata01 ud83dude06. Se jodio chaval ud83dude02 #Aventura #GiraInmortal #KOB #tugrupofavoritomami #romeosantos #oyequefeelingmami #aventureradecorazon #feminaseinfielesrs #romeistas #bachata #bachateros #republicadominicana @romeosantos @henrysantos @lennysantoslive @kingmax_21#music #genre #song #songs #melody #loveu00a0 #instagoodu00a0 #partymusic #newsong #lovethissong #favoritesong #bestsong #photoofthedayu00a0 #goodmusic #instamusic #lagirainmortal #Quieroaventuraenmipais ud83cudde6ud83cuddf7ud83dude4c