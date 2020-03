En plena pandemia, María del Cerro podría parir en su casa

María del Cerro transita la semana 37 de su embarazo y en una entrevista con el programa Hay que ver, la modelo contó que en caso de surgir una emergencia por falta de camas en la clínica, su obstetra le indicó que tiene los medios necesarios para realizar el parto a domicilio.

"Ante una urgencia estamos preparados para parir en casa, pero no es mi elección. La semana pasada, cuando todo esto se puso heavy, Meme habló con el obstetra, asustado, y le preguntó eso. El médico dijo que no cree que lleguemos a esa situación. Meme se quiso cubrir porque le pareció que era importante saber qué pasaba si colapsaba todo. Pero no creo que lleguemos a esa situación. Trato de pensar que esto es un día a día, que va para largo. Pero estoy tranquila. La otra noche tuve contracciones y, por un momento, pensé que se venía, pero pasó", aseguró.

En una ejemplar actitud de calma, la modelo agregó: "Estoy viviendo todo esto con tranquilidad y paz. Soy una persona muy controladora pero esto nos pasó por encima a todos. Estoy transitando la semana 37 y sé que puedo parir en cualquier momento".

"Además, tengo diabetes gestacional y mi obstetra ya me dijo que el embarazo no va a poder llegar a término, como sucedió con mi hija mayor, Mila, que nació en la semana 41 y medio, como mucho tenemos que esperar a la 39 o 40. Me apoyo mucho en mi obstetra. Me informo y veo las noticias, pero me siento con mucha fe y tranquila. Esto es algo que tenía que pasar en el mundo para aprender. Me toca transitarlo a punto de parir y confío en Dios. Todo va a estar bien", añadió con optimismo.