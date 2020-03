¡Una dura! El increíble regalo de aniversario de la esposa de Daddy Yankee 

View this post on Instagram

ud83eudd35ud83cudffbud83dudc70ud83cudffbAmor, respeto y admiraciu00f3n es lo que siento por ti. Eres el esposo sou00f1ado por cualquier mujer ud83eudd70. Tu integridad, dedicaciu00f3n y temor a DIOS son el resultado de este aniversario de ud83dudc92 ud83cudfa9boda # 2ufe0fu20e35ufe0fu20e3 Hoy celebro junto a ti el amor que nos tenemos. Gracias ud83dude4fud83cudffb porque siempre has dado lo mejor de ti para hacerme FELIZ. Quiero apretar tu mano a los 100 au00f1os y poderte decir: LO LOGRAMOS!!! ud83dude4cud83cudffbud83dude4fud83cudffb Hacen 25 au00f1os que tomu00e9 la mejor decisiu00f3n de mi vida junto al hombre mas BELLO DEL MUNDO ud83dude0dTe amo Raymond Ayala Rodriguez @daddyyankee De la mano de DIOS seru00e1n muchos au00f1os mu00e1s de Amor ud83dudc93 entre nosotros #25aniversario