Alejandro Fantino reemplazó a Moria Casán y contó por qué se fue la conductora

Ante el avance mundial de la pandemia del coronavirus, Moria Casán tomó la decisión de hacer la cuarentena estricta en su casa. La conductora se reunió con las autoridades de América y les pidió frenar con Incorrectas hasta que se logre calmar un poco la situación.

Ante este panorama, rápidamente el canal se comunicaron con Alejandro Fantino y le propusieron que ocupara el lugar de Moria. El conductor aceptó y debutó ayer con Fantino a la tarde.

Antes de comenzar su primer programa, el periodista aclaró la situación. “Este horario está ocupado por Moria. Ella, con mucha responsabilidad y amor a la vida, como una grande del espectáculo y de la televisión, decidió tomarse un tiempo hasta que esto sea más claro para todos”, explicó.

Y reveló en qué momento la One volverán a la pantalla. "Cuando ella tenga ganas de volver. Yo no puedo decirles si me voy a quedar acá dos meses, seis, un año o tres. Si este es mi nuevo horario, si volveré a la noche o a la mañana. No se sabe nada en nuestras vida, esto va cambiando instante a instante”, aseguró.

A través de Twitter, Moria le agradeció a América por haberla entendido y a Alejandro por su reemplazo.

"Juntos venceremos. Un placer ceder mi horario a un conductor como Alejandro y gracias al canal por entender mi posición en estos momentos. Cuando todo pase, estaremos con mis 'vayainas' en este plano. Yo estoy super armonizada y tratando con educación de dar lo mejor de mí al país que me dio todo", aclaró la diva.

Juntos venceremos y no nombro, cancelo!!! UnidosuD83DuDC48 placer ceder mi horario a un conductor como @fantinofantino thanks ALE por tu llamada. Thanks a @JotaxTV @AmericaTV y su cúpula por entender mi posición en estos momentos (cont) pic.twitter.com/EktTivgD9g — Moria Casán (@Moria_Casan) March 24, 2020

Más que nunca @AmericaTV optimiza la información constante a corazón abierto 24hs porque así lo necesita la gente. Thanks a las @IncorrectasOk por ese programa performático y vanguardista con las VAYAINAS más bellas!!! Cuando todo pase, estaremos en este plano (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) March 24, 2020