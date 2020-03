Oriana Sabatini con coronavirus: "Me cuesta un poco respirar"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron el domingo desde las redes sociales que tienen coronavirus.

“Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegue acá hace un mes y medio, y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video", detalló la cantante a través de su cuenta de Instagram.

Este lunes, Oriana mandó un audio al programa "Intrusos", donde dio detalles sobre cómo atraviesa el virus: "Nosotros estamos bien, estamos descansando un montón. No nos dieron ningún tipo de medicamento ni antibiótico, sólo nos dijeron que hagamos reposo y no hagamos gimnasia. A veces nos agarra un poco de dolor de cabeza o dolor de garganta. A veces siento que me cuesta un poco respirar, pero dentro de todo nos sentimos bien".

Y remarcó: "A la gente le recomiendo que no se auto medique y que si piensan que tienen el virus lo mejor que pueden hacer es seguir estando en sus casas. Combatiendo esto en cuarentena".