Las fotos de Mariana Genesio Peña totalmente desnuda en su balcón

"Hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos . Mi cuerpo es el Planeta Tierra. Mi ropa es la humanidad. #Nudity #yomequedoencasa De esta salimos juntos", confesó la actriz Mariana Genesio Peña con una serie de postales al desnudo en su cuenta de Instagram.

La talentosa artista trans fue subiendo el tono de sus fotos, jugando al borde de la censura de la gran red social.