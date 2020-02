Mariana Genesio Peña completamente desnuda: "Hoy empiezo todo de nuevo"

Luego de que la Mariana Genesio Peña diera a conocer la noticia de su separación de Nicolás Giacobone, quien supo ser su pareja por más de 10 años, la actriz está atravesando su mejor momento o, por lo menos, en lo que respecta a su profesión.

Luego de un 2019 intenso en materia laboral, la joven decidió tomarse unos días y descansar. Y así lo reflejó en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió con sus seguidores, una fotografía en la que se la ve recostada, boca a bajo y disfrutando del cálido sol. Pero la imagen tiene algo particular y que llamó la atención de todos sus seguidores.

La postal, muestra a Genesio Peña recostada, con lentes de sol y una copa rellena con lo que parecería ser vino, pero completamente desnuda.

En el posteo, la joven escribió: "Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón". Además, señaló que volvió a enamorarse de sí misma y que está renaciendo. Luego, haciendo una alusión a una frase de Calu Rivero dice: "Llámenme Dignity", lo que posteriormente aclara como que es una broma, pero si resalta que la nombren como "Nudity".

Si bien su ruptura con Giacobone es reciente, hace unos días Mariana fue vista en público con el productor Brian Maya, a quien lo vincularon como su actual pareja. Aunque después, ella misma salió a desmentir a través de sus redes. y contó que fue a Uruguay de vacaciones con su amigo y su novia. Y aclaró que por el momento, no está con nadie.