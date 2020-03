Los tips de Susana para mantenerse saludable en cuarentena

Susana Giménez cumple con el aislamiento obligatorio en su casona de Barrio Parque por la cuarentena. Para mantener la buena salud física y mental, la conductora habló de la necesidad de en la medida de lo posible ponerle “buen humor” a la situación y mantenerse físicamente en forma.

En este sentido, Susana sorprendió con una revelación sobre su cambio físico en tiempos de cuarentena: “No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo”, detalló la diva de los teléfonos en charla radial con Oscar González Oro.

Y agregó: “Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirate al suelo a hacer abdominales, y pensá ‘me quedo así dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados’”.

Sobre el aislamiento, su opinión fue contundente: “El arma la tenemos nosotros. Es esta: hay que estar encerrados. No hay otra. No son vacaciones".