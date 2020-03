Mirá lo que hizo Carla Bruni tras burlarse del coronavirus

La cantante francesa Carla Bruni generó una furiosa polémica al referirse de manera sarcástica al coronavirus y el feminismo. "Somos de la vieja generación, no tenemos miedo a nada, no somos feministas. No tenemos miedo al coronavirus, nada", dijo la ex modelo el 28 de febrero, durante la Semana de la Moda de París

En el mismo evento, Bruni se mostró tosiendo en repetidas ocasiones a las personas que le rodeaban mientras saludaba, reforzando así su sarcasmo hacia el coronavirus.

Tras la intensa polémica, finalmente llegó el pedido de perdón de la pareja de Nikolas Sarkozy: "Me gustaría expresar mi pesar a todos los que han visto este vídeo y se horrorizaron por su contenido. También me gustaría señalar que no refleja mis sentimientos reales». Además, señaló que sus palabras fueron de “muy mal gusto” y que están "fuera de lugar"

Y finalizó: "En el momento, en un cierto contexto, dicha a una determinada persona, la broma no significa nada. Sacada de contexto, esa broma puede convertirse en una ignominia".