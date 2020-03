Con un contundente mensaje, Moria Casán canceló su programa Incorrectas

Moria Casán sorprendió a sus panelistas en Incorrectas anunciando que este viernes saldrán al aire por última vez a través. La conductora tomo la terminante decisión en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde su casa en Parque Leloir, lanzó: “Le quiero avisar a a todas las incorrectas, Sol Pérez, Angie Balbiani, Luli Fernández, Mercedes Mendoza que se encuentra ahí y no tengo el gusto de conocer y a todas mis incorrectas. No quiero que se pongan tristes, porque esto es para el bien de todas: hoy va a ser el penúltimo programa de Incorrectas”,

“Es por las razones que estamos viviendo, si bien yo me autorecluí porque soy mayor y por pedido de mi hija, esto no es joda ni vacación. Soy una persona profesional y no puedo ser tan egoísta de hacer que un móvil venga a mi casa. Soy una mujer sumamente sana, siempre preservé mi salud, no puedo estar acá nadando en una casa divina y tener un móvil acá que puede ser utilizado para un hospital, para niños o lo que sea”, remarcó "La One".

Finalmente aseguró: “Esto no es una despedida, sino que es un stand-by. No quiero que Incorrectas pierda su esencia. Soy adicta a la vida y no me gusta dar noticias sobre la muerte y que sea un periodístico, que es lo que corresponde en estos momentos. No lo podemos dibujar y no lo siento yo. Le pido a quienes nos siguen que no se pongan mal. Pero veo el móvil ahí cuando puede estar en un lugar que lo necesiten y no me gusta”..