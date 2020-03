Virginia Da Cunha, la ex Bandana enamorada de un guapo empresario mendocino

View this post on Instagram

RITUAL DE CADA DIA ud83dude4f Puedo reconocer angustia, dolor, carencia, miedo, bronca. Pero puedo mirarme al espejo y sonreirme porque no soy eso. No soy lo que me pasu00f3 ni me pasa. Soy Amor, soy Consciencia. Para no olvidarlo, una sabia mujer que me vio llorar, me aconseju00f3 que cada mau00f1ana me mire al espejo.. me sonru00eda y diga Gracias. Se convirtiu00f3 en una pru00e1ctica diaria y se los recomiendo a todos. Vivimos en una frecuencia de carencia donde ponemos nuestra atenciu00f3n en lo que nos falta. Pocas veces nos detenemos a honrar lo que tenemos aquu00ed y ahora, en abundancia. Donde pongas tu atenciu00f3n, eso se expande. Y Siempre podemos empezar de nuevo y cambiar nuestra mirada. Asi que hoy me miro, miro alrededor... la quietud, la paz, el tiempo que nos sobra para aprender cosas nuevas, conectar profundamente con alguien o algo. Y agradezco. Especialmente a esta nueva casa @casalagaleana que hoy me abriu00f3 sus puertas sin pedirme nada a cambio, como un verdadero hogar. Gracias a ustedes por leerme. Esta semana empezaru00e9 a compartir algo que a mi me hace muy bien para que le pongan su atenciu00f3n. GRACIAS. . #quedateencasa #agradecer #union #consciencia #casalagaleana #mendoza