Un admirador saludó con un beso a Cinthia Fernández: su reacción

Las medidas de prevención ante la expansión del coronavirus son ampliamente difundidas. En ese sentido, Cinthia Fernández manifestó su indignación durante su participación en Los Ángeles de la mañana, luego de contar una situación de la vida cotidiana que vivió con una fan en un supermercado, que no respetó las medidas preventivas y se le acercó para saludarla.

"Hay mucha irresponsabilidad. Somos muy inconscientes, muy irrespetuosos, muy creídos y pensamos que no nos va a pasar nada. Y yo no sé si me crucé con un irrespetuoso o quizás con una persona que estuvo en contacto. No tenemos conciencia.", sostuvo.

"Fui al supermercado, vino una señora, me dijo ‘hola Cinthia’ y me encajó un beso. Yo no la vi venir. Le dije ‘señora, ¡no se da un beso! ¿usted no ve las noticias?’ Y me respondió: ‘Ah, sí, sí por lo del coronavirus’. Encima se ofenden y minimizan el tema”, señaló Cinthia.

La bailarina también habló de casos menos particulares y conocidos públicamente: "No todos los que se fueron de viaje están en cuarentena. Es así. Está el caso de la diseñadora de moda de Uruguay, este enfermo mental que golpeó al guardia de seguridad”, sostuvo. Y agregó: “Está lleno de irresponsables, no tenemos cultura ni conciencia, somos muy irrespetuosos".

Para finalizar, Cinthia no tuvo piedad: "No entiendo la reacción, pienso en mis hijas y en mi familia y no me importa. Encima me tengo que aguantar la agresión de la gente".