¡De no creer! Por el coronavirus Adabel Guerrero se peleó con su pareja

El coronavirus no sólo contagia a muchas personas por todo el mundo si no que también se ha convertido en el principal motivo de peleas entre las parejas. Este es el caso puntual de la famosa bailarina Adabel Guerrero que se peleó fuertemente con su pareja por culpa del virus.

El motivo de la pelea fue por que la pareja tenía un vuelo de vacaciones programado para los Estados Unidos y teniendo en cuenta que la pandemia se encuentra en diversos países del mundo, estos decidieron cancelarlo a último momento. Esta suspensión del viaje no le gustó para nada a Martín Lamela ya que la que no quería viajar era la ex Bailando.

Teniendo en cuenta lo que dijo el presidente Alberto Fernández, el tiempo le terminó dando la razón a la actriz ya que por el momento se recomienda quedarse en sus casas y no emprender viajes al exterior. En tanto que otro de los motivos por el que el coronavirus está separando a Adabel con su pareja, es porque ella es una fanática extrema de la limpieza y la pandemia que está azotando al mundo ha hecho que su fanatismo crezca mucho más.

Es por ello que las peleas constantes con su marido no paran de cesar y cada vez son más recurrentes debido a que ambos se encuentran en su casa aislados para no contraer dicha enfermedad y así no contagiar a su pequeña hija Lola que tiene 2 años de edad.