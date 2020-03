La filosa venganza que estaría preparando Juan Darthés

Juan Darthés está recluido en Brasil desde que se conoció la noticia de la denuncia por violación que realizó Thelma Fardin contra el actor. Desde el entorno de Darthés asegura que podría ser considerado inocente, y que esto daría lugar a que el artista trace un plan de venganza que podría incluir a su mismísimo abogado, Fernando Burlando, con quien últimamente está distanciado.

"Algo pasó entre Darthés y Burlando. Burlando lleva semanas sin hablar con Darthés. Sin embargo tiene la férrea decisión de seguir acompañándolo en su defensa y planea un viaje a Nicaragua. Burlando dice que la causa está parada y que nada se ha hecho al respecto, y quiere que se levante el alerta roja", informó Rodrigo Lussich en Intrusos.

Mientras que Germán, el mejor amigo y abogado de Darthés aseguró. "Hasta que no tengamos en mano una sentencia atestando su inocencia, Juan no va a hablar. Ahí será el momento, mostrar documentos y decir quiénes lo usaron para limpiar su imagen y quiénes firmaron notas mentirosas por maldad o por no saber hacer su trabajo. Hasta ese momento no es necesario alimentar caranchos", expresó contundente.

Luego Lussich aclaró: "Ellos está seguros que en algún momento será declarado inocente, y ahí comenzarán una especie de caza de brujas que incluya a todos los que él cree que lo dañaron".