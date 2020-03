Mazinger Z: ya están disponibles en Netflix todos sus episodios

Netflix acaba de sumar a su catálogo otro clásico del animé. A títulos como "Your Lie in April", "Knights of Sidonia", "Tokyo Ghoul", "Neon Genesis Evangelion", "JoJo's Bizarre Adventure", "Death Note", "Ataque a los Titanes" y "Naruto", entre tantas otras, ahora se suma Mazinger Z.

La llegada de la totalidad de los capítulos de la serie japonesa se puede ver completa por el servicio de streaming, que hasta el momento sólo disponía de 46 de los 92 episodios que componen la totalidad de la historia desarrollada originalmente por el dibujante y guionista japonés Gō Nagai.

La franquicia latinoamericana confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

¡M A Z I N G E R Z!



92 episodios de la serie de 1972 llegaron a Netflix con audio original (japonés) y español. Mazinger Z está disponible y yo estoy así: uD83DuDE31uD83DuDE0DuD83EuDD2A pic.twitter.com/OYbTCVIEeo — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 6, 2020

Recordemos que este clásico fundamental del animé fue publicado originalmente como manga (historieta) en 1972. En diciembre de ese año llegó su versión televisiva, que se emitió priemero solo en Japón. Curiosamente, en su país natal no tuvo el éxito que sí cosechó en otras partes del mundo, particularmente en España y Sudamérica.

En Argentina, la serie llegó a canal 9 en la década de 1980, siendo un hito cultural.