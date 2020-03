La invitación de Catherine Fulop en su cumpleaños: "Soy toda..."

View this post on Instagram

Acu00e1 estoy en otra vuelta de sol, con mas ganas que nunca de vivir y de recibir amor, soy todo ou00eddos para los que quieran dar amor! Yo en lo particular los quiero un montu00f3n! #micumpleau00f1os #mybirthday #misprimeros55 #tortadecumpleau00f1os @rustica.pasteleria