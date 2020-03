Cinthia Fernández: "Me haría muy feliz sacar a su ex Martín Baclini del Bailando" ¿No lo quiere ver más?

Hace unas horas atrás la producción del Bailando convocó al ex de Cinthia Fernández, Martín Baclini con su nueva pareja Agustina Agazzani. Esta noticia claramente no le gustó para nada a la bellísima vedette ya que salió a manifestar su enojo en un programa de chimentos.

Sobre este tema la ex de Matías Defederico avisó que "La verdad que es una noticia que no me esperaba para nada ya que todo lo que dijo no lo está cumpliendo para nada. Igual que se sienta libre de hacer lo que quiera, es lo está haciendo". Además la hermosa morocha agregó "tengo mucha bronca. Me encantaría sacarlo del Bailando".

Es importante destacar que el año pasado Cinthia Fernández participó con Baclini en el ciclo de Marcelo Tinelli por lo que ahora la panelista tendrá que ver a su ex con otra mujer en la pista. Lo cierto es que que la pareja se desgastó con el paso del tiempo lo que llevó a que todo se termine tras un año y medio de relación.

Sin embargo ella nunca quiso dejarlo por lo que muchas veces salió en diversos programas demostrando su tristeza por la ruptura con él. Sobre todo cuando en enero se conocieron fotos de Martín con otra mujer lo que hizo que Cinthia cayera en un episodio depresivo, pero todo esto cambió cuando se enteró de que su ex ya tiene una nueva novia.