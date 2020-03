Gastón Ugarte, el único argentino que trabaja en Pixar

Si bien arrancó el 3 de febrero de 1986, nueve años después el estudio Pixar hizo historia con su primer largometraje, Toy Story (1995), en el que Steve Jobs, cofundador de Apple (fallecido en 2011), fue uno de los productores del primer largometraje de animación digital producido en 3D, tal como lo define Gastón Ugarte, arquitecto tucumano, que desembarcó en Pixar Animation Studios en 2006, año en que Disney compró esa compañía en 7.400 millones de dólares. "Empecé justo cuando Steve Jobs estaba vendiendo Pixar. Gracias a Dios se nos respetó y se propició la cultura de Pixar", agregó.

En una conversación con No tan Millennials (MDZ Radio) Ugarte contó el recorrido que hizo para llegar al reconocido estudio de animación, compartió una experiencia en Jujuy que le inspiró para armar el modelaje del escenario del film "Coco" y además, cómo es una jornada de trabajo allí.

El recorrido. "Hace 12 años que trabajo en Pixar. Me recibí en 2002 en una universidad en Florida. Empecé a transitar por estudios de animación en Florida, Tampa, New York y otros. Cada trabajito de esos me fue reforzando el currículum vitae y luego se me dio la oportunidad de llegar a Sony en Los Ángeles, donde hice un par de películas y finalmente pude pasar a Pixar. Antes, en Tucumán estudié arquitectura, porque no sabía para donde salir y era lo que más me gustaba".

Lo que hace en Pixar. "Mi equipo se encarga de recrear los mundos que toman lugar en las películas, desde un fondo selvático hasta una ciudad futurista, por ejemplo. Lo lindo de este trabajo es que el proyecto que sigue es un mundo distinto. Por ejemplo pasé de trabajar en Coco (inspirada en la festividad mexicana del Día de Muertos) para pasar a "Unidos", que es ciencia ficción y mundos fantásticos.

"En Coco hice un viaje a Purmamarca y Tilcara, y me sorprendió al similitud: muchas cosas de Santa Cecilia se inspiraban en Tilcara, como los adoquines y las calles de tierra empedradas. Poniendo así mi granito de argentino, pero muy subliminalmente".

Se trabaja de 9 a 17 horas. "Hay etapas que estamos más horas. Depende de la velocidad y de la eficiencia del artista. Entre 8 a 10 horas de trabajo por día. El ámbito es sumamente colaborativo y cada departamento depende del otro. Por ejemplo, cuando nosotros esculpimos el mundo vienen los chicos que le ponen las texturas y luego, los que hacen la iluminación, dependiendo la escena. Dependemos de todos los departamentos. Empecé justo cuando Steve Jobs estaba vendiendo Pixar. Gracias a Dios se nos respetó y propició la cultura de Pixar".

Películas preferidas. Wall-e, mi primera película en Pixar, y Coco.

