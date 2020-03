Alberto dejó a Mirtha con la mesa puesta y se fue con otra conductora

Mirtha Legrand quería tener al presidente Alberto Fernández y a su pareja en su primera cena de la temporada 2020.

"Le mandé un mensaje a Alberto Fernández y me contestó muy amablemente. Me dijo que puede ser más adelante. Me dijo que ahora no está yendo a ningún programa porque está muy abocado a sus funciones", había expresado la conductora en una entrevista radial con Nelson Castro hace algunos días.

Pero el presidente parece que sí tiene tiempo para ir a otros ciclos ya que este lunes en la noche tuvo un mano a mano con Viviana Canosa en "Nada Personal" en El Nueve. Recordemos que en algún momento surgió un rumor de romance entre Fernández y Canosa, y en caso de que el mandatario vaya a la mesa de "La Chiqui", seguramente ella sacará a modo de ironía ese tema.

En la entrevista que se emitió en "Nada personal", Fernández criticó el paro de productores agropecuarios, reveló la verdad sobre el presunto reto de Cristina Fernández de Kirchner hacia él antes de su discurso frente a la Asamblea Legislativa, habló de la ley de interrupción del embarazo y aseguró que el coronavirus es "un problema que se puede controlar".