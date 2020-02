Las primeras fotos de Jorge Lanata con 30 kilos menos

Jorge Lanata hizo un cambio radical en su vida tras ser operado en octubre del año pasado. El periodista se alejó de la pantalla chica y la radio para ocuparse de su recuperación.

Este lunes el periodista volvió a estar al frente de Lanata sin filtro, en la segunda mañana de radio Mitre (AM 790). Pero para evitar la incomodidad de los traslados hasta el estudio, salió al aire desde su casa.

En diálogo con Clarín, Jorge contó sus primeras sensaciones: "Ando cansado porque las cuatro horas del programa se hacen sentir. Estoy bien de salud. La recuperación es lenta: estoy muchísimo más tiempo sentado que antes. En las cuatro horas, sólo me recliné una vez en la silla. Estoy mejor y ojo, laburar me pone bien. Me gustaron los dos programas que hice hasta ahora. Eso me pone de buen humor. Me predispuso bien el volver a trabajar…".