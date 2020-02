Hollywood de luto: las películas más importantes con Kirk Douglas

Nacido en Nueva York en 1916, con el nombre Issur Danielovitch Demsky, luego de perseguir una posibilidad en el mundo de la actuación, Kirk Douglas tuvo finalmente su ansiado debut en Broadway en 1941, en la obra Spring Again. Poco a poco, comenzó a dar pasos firmes hasta llegar a la meca del cine y convertirse en una verdadera estrella. Por ese motivo, repasamos los cinco títulos imprescindibles protagonizados por el legendario actor que falleció este miércoles 5 de febrero a los 103 años.

Cadenas de roca ( Ace in the Hole, 1951)

Noticias Relacionadas Murió Kirk Douglas, una leyenda de Hollywood

Bajo la dirección de Billy Wilder, Kirk Douglas logró con esta película uno de sus primeros grandes papeles en Hollywood. Aquí el actor interpreta a Chuck, un periodista venido a menos anclado en Albuquerque. Frustrado por saber que allí no pasa demasiado, vive obsesionado con encontrar la gran noticia que lo vuelva a consagrar profesionalmente. Y eso mismo cree encontrar cuando se entera de que un hombre quedó atrapado en una gruta y que para sacarlo de allí la misión de rescate será una verdadera epopeya. De esa forma, Chuck obtiene la primicia, lo que causa un verdadero revuelo y con ello descubre que su ambición puede llevarlo a darle más prioridad a la explotación de la noticia que al rescate del hombre atrapado.

Cautivos del mal ( The Bad and the Beautiful, 1952)

En el film de Vincente Minelli, Kirk compone a un ambicioso productor de cine llamado Jonathan Shields, quien, decidido a retomar su carrera, le pide ayuda a un grupo de viejos compañeros de ruta. Ellos son un director, una actriz y un guionista, pero los tres se muestran absolutamente desinteresados ante la posibilidad de volver a colaborar con él. Poco a poco, el film se detiene en el pasado de los personajes y en por qué ellos consideran que Shields fue un manipulador, egocéntrico e inescrupuloso profesional, que no tuvo ningún tipo de miramiento con tal de triunfar en el mundo del cine.

La patrulla infernal ( Paths of Glory, 1957)

Uno de los títulos más importantes en la etapa inicial de Stanley Kubrick en el cine es este drama bélico que retrata el funesto destino de tres soldados acusados de cobardía, con el fin de ejecutarlos y así mandar un poderoso mensaje al resto de sus compañeros. Se trata de una película de mirada amarga, en la que Douglas interpreta a un coronel decidido a desarticular la lógica de un mecanismo perverso. Y si bien la presencia de Kirk fue clave para que un casi desconocido Kubrick recibiera luz verde para el proyecto, los choques entre director y actor fueron habituales a lo largo del rodaje, algo que sin embargo no impidió que La patrulla infernal se convirtiera en una película de visión obligatoria.

Duelo de titanes ( Gunfight at the O.K. Corral, 1957)

Sin lugar a dudas, la figura de Wyatt Earp y su vínculo con Doc Holliday fue la materia prima de grandes films de todas las épocas. Desde maestros del cine clásico como John Ford, hasta directores contemporáneos como Lawrence Kasdan, muchos realizadores se ocuparon de analizar la figura del mítico sheriff, y especialmente el duelo en el que liquidó al peligroso clan de los Clanton. En Duelo de titanes, Wyatt es Burt Lancaster, mientras que Kirk se pone en el cuerpo de Doc Holliday, quien, a pesar de sufrir una severa tuberculosis, acompañó a sheriff a uno de los duelos más importantes del Oeste americano, y que aquí fue retratado con enorme espectacularidad.

Espartaco ( Spartacus, 1960)

A pesar de sus diferencias, Stanley Kubrick y Kirk Douglas volvieron a formar equipo para Espartaco, uno de los primeros proyectos de gran ambición que llevó adelante el prestigioso realizador, que por aquel entonces solo tenía 31 años. La historia del esclavo que lideró un feroz ataque contra los romanos tuvo a lo largo de su producción numerosas polémicas, desde un guion desarrollado por Daltom Trumbo (tristemente célebre por integrar la lista negra de Hollywood), hasta varios casos de censura. Al momento de su estreno fue un verdadero éxito de taquilla, pero la relación entre Douglas y Kubrick llegó a un punto de tensión insostenible, que los llevó a no volver a trabajar juntos. Con el paso de los años, Espartaco se convirtió en uno de los títulos más importantes en la filmografía de un actor que, al día de hoy, cuenta con casi una centena de trabajos en cine y televisión.

Fuente: Martín Fernández Cruz para La Nación