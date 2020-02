Los desgarradores posteos de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández sigue lucha contra la desolación que le dejó su separación de Martín Baclini. Sin embargo, no estaría encontrando el camino para dar vuelta la página y seguir adelante.

El fin de semana pasado, Cinthia le dedicó un doloroso mensaje a Baclini. "Cuando pierdes al amor de tu vida. No importa si tienes 15, 39 o 80, eso dolerá por el resto de tu vida", fue la frase que compartió en la red.

Al día siguiente, con una postura diferente, la bailarina publicó un posteo contundente. "Al final comprendí que uno puede ser un gran partido, una excelente persona con las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino nos encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar. No quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos", rezaba parte del texto.

Este último fin de semana, volvió a la carga a través de sus stories de Instagram. Si bien no son textos propios, demuestran el complicado momento interno que atraviesa.

"Me diste los mejores momentos de mi vida. Los más bellos sentimientos despertaste en mi piel dormida. Y aunque terminó... Serás mi más bella historia de amor", fue el texto de la morocha para expresar su dolor. Y siguió: "Duele ver cómo no encajás más en la vida de alguien".

"La vida sigue igual,desde que ya no estás. El problema soy yo, no me resigno aún. Perderte es mi cruz y no la puedo cargar", "Cuando sujetar duele, es el momento de soltar", son otras de las frases que eligió Cinthia.

Pero luego compartió las capturas de otros textos que hablan más del enojo y desilusión que siente. "La gente falsa siempre te desealo mejor, siempre y cuando esto los beneficie".

Recordemos que a esto se le suma que terminó su reemplazo en LAM (El Trece) ya que Karina Iavicoli regresará este lunes a su lugar habitual en el panel del programa conducido por Ángel de Brito.