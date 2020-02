Moria desafió a que una cámara se meta en su nariz: ¿qué encontraron?

Moria Casán siempre está dispuesta a atravesar todo tipo de límites de corrección y buen gusto. La conductora comenzó a jugar con una cámara colocada en una grúa y con el encargado de manejarla. “Me tenés que recorrer”, lanzó Moria.

Cuando el operador se acercó demasiado a su nariz, Moria advirtió: “¿No tendré un pelo, no? Me muero, porque si hay algo que me puede sacar, es un pelo en la nariz. ¡Me muero! ¡Me voy a mi casa! Igual yo no tengo nada, tengo todo perfecto. Estoy toda depiladita”.

Y luego con ironía agregó: “Tengo dos orificios, pero no te vayás tan adentro de la nariz que te podés encontrar con cualquier cosa… hay cada cosa. Tomatelás, tomatelás”.