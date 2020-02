Filtran audios de "mamis chetas" del kinder de Matilda contra Luli

La hija de Luciana Salazar ingresará al “kinder” de un costoso colegio del barrio de Belgrano, en donde la cuota que por mes sale $25.000. Recordemos que recientemente la mediática le regaló a Matilda una casa de juguete valuada en más de $260.000, por lo tanto el problema aquí no es el dinero.

En el programa Confrontados mostraron audios del chat de mamis en donde destrozan. “Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. El nivel…me quiero morir”, lanzó una de las mamis en un audio que se viralizó.

Luciana estuvo más de una hora reunida personalmente con la maestra, mientras las otras madres solo tuvieron 20 minutos, y por tal motivo denunciaron "favoritismo". “Yo no sé si no entendíó, si es especial, o si ya tienen favoritismos con su nena, porque eso me parecería terrible. Pero bueno…bienvenida al kinder”, reza el audio.

La rubia cayó al kinder con taco aguja, chupin ajustado, una camisa y cartera colgando cual diva. Por lo pronto, Luciana ya dio su presentación oficial al chat de mamis: ''Hola, Soy Luli, la mamá de Matilda’’, enviando un emoticón de un corazón con besito.