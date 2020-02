Mirá quién reemplazaría a Virginia Gallardo en "Polémica en el Bar"

En las últimas horas explotó un nuevo escándalo del verano, aunque si bien no estuvo relacionado con Mar del Plata o Villa Carlos Paz, sí se trató de la farándula. Lo que ocurrió, es que Virginia Gallardo, quien supo participar del programa históricamente conducido y creado por Gerardo Sofovich, "Polémica en el Bar", renunció. Las idas y vueltas comenzaron, por un lado se dijo que ella se iba por cuestiones de dinero, pero por el otro, la modelo dijo que decidió irse porque le faltaron el respeto.

Y en un nuevo capítulo del escándalo desatado, se conoció quién tomaría el lugar de Virginia. Fue la periodista Laura Ubfal, quien informó que será Luciana Salazar, quien se sentará en la silla de Gallardo e interpretará su papel.

Salazar, además estará en C5N con un ciclo de actualidad, lo que se daría recién en mayo, con colaboradoras como la periodista Luciana Peker según se anunció en su momento.

En cuanto a la polémica por su salida, todo ocurrió entre semana, primero, luego de que Virginia diera una entrevista en el que dejó entrever una falta de respeto y posteriormente, por los dichos de Mariano Iúdica frente a cámaras en "Polémica en el Bar": "Le quiero mandar un beso enorme a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo, de tantos años. Hoy hizo una nota en CNN Radio y dejó entrever que su salida de acá fue con algo misterioso, con algo que nosotros sabemos. Somos 100 personas. Vos acá fuiste y sos una persona muy valiosa. Todos los compañeros quedamos sorprendidos".

Gallardo, en contestación a quien supo ser su compañero de trabajo, dijo al portal Teleshow: “¿Cómo no sabían nada? ¿Alguien después de cuatro años desaparece porque sí? No voy a entrar a mostrar charlas con fechas, etcétera... Me fui para evitar exponerme. Lo decidí por mi estado. Y me fui angustiada”.