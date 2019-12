El lujoso obsequio de 260 mil pesos que Luciana Salazar le regaló a su hija

View this post on Instagram

15 de diciembre...Matu, una vuelta mas al sol y llega nuevamente el du00eda mas especial de mi vida, la fecha que esta marcada en el almanaque con fuegos artificiales, el momento en que me hiciste tu mama. Llegan a mi mente las memorias y vuelvo a vivirlo todo de nuevo, los nervios, la ilusion, la primera vez que te vi y te tuve en mis brazos y mi corazon latiendo a mil por hora. Con vos descubri el mas grande amor, inamovible, inquebrantable, eterno. Tu primeros pasos, tus primeras palabras, tus abrazos, tus besos, tu risa tan contagiosa y llena de alegria. Te veo y es como verme a mi con dos au00f1os en el espejo del tiempo. Sos mi ayer, mi hoy y mi mau00f1ana. Has trau00eddo a la familia tanta vida y para mi ser tu madre es el mayor reto y el mayor orgullo de todos. En mi esta hacer de vos una mujer feliz, llena de sueu00f1os, con valores, convicciones, educaciu00f3n y sabiendo que la belleza mas importante, es la del alma. Celebro tu existencia, lo querida que sos, que tu mama siempre va a estar para vos y que juntas somos invencibles. Feliz Cumple Matilda, Te Amo!