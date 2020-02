¡Sorpresa! Mirá lo que encontraron en la cartera de Nicole Neumann

Este jueves, en el programa “Nosotros a la mañana”, se vivió un momento muy particular cuando el Pollo Álvarez le pidió a Nicole Neumann revisar su cartera. La modelo accedió pero pidió “chequear primero”, para que no se viera nada que no quería.

"¡Uy, no, pará! Puede ser que haya una foto muy vieja. Ay, sí. No revivamos muertos. Por favor, a los muertos vivos dejémoslos escondidos", exclamó Nicole.

Cuando el conductor amagó con mostrar la fotografía, Neumann advirtió: "No, ya le dimos demasiada… tirala. Ya hizo demasiado uso y abuso de mi nombre. Dejalo. Fuera muerto, rompela".

"Lo único que quiero decir es que no es una foto de Fabián Cubero, no es el padre de tus hijas. Es otra persona", aclaró Álvarez. A lo que Nicole rápidamente agregó: "No, chicos, no. Claramente, no quiero sepultar al padre de mis hijas, quiero que tengan padre".