¡Insoportable! Moria Casán podría hundir el programa Intratables

Guillermo Andino, que está a punto de desembarcar con "Informados de todo", su nuevo programa en el canal América, señaló que Moria Casán podría conducir "Intratables". Haciendo gala de su habitual culto a sí misma, la show woman reveló que la directora de programación del canal América, Liliana Parodi, le había ofrecido el puesto en una oportunidad.

En diálogo con el periodista en el programa "Incorrectas", Moria elogió el desempeño que tuvo Andino en el ciclo de debate político tras la salida de Santiago del Moro, durante el intervalo previo a que Fabián Doman se hiciera cargo de la conducción. Entre lanzamientos de flores, Andino le respondió: “Te digo una cosa: cuando Fabián Doman se tome vacaciones, a mí me parece que la persona indicada para hacerlo, y lo digo en serio, sos vos”.

“Que me escuche la Parodi, que es la Margaret Thatcher esta que tenemos acá, que se lo digo de manera simpática por la jefatura, no por la inglesa. Yo había empezado hace un mes mi programa, y después me fui a Intrusos que en realidad era por una semana y me quedé por cuatro meses. Un día me tira: ‘¿No te animás a hacer Intratables?’”, aseguró Casán. “Deberías hacerlo porque tenés el dominio del 360º, eso es muy importante. Para mí sería muy divertido”, reafirmó Andino.

Pero seamos realistas, vasta con ver un programa de "Incorrectas" para verificar que la incontenible verborragia de Moria haría imposible la participación de un panel que incluye más de una docena de integrantes e invitados como el de "Intratables". De hecho, a puro motor de autorreferencia, la conductora les deja un muy escueto margen de participación a sus "vayainas" cada tarde en su programa. Por lo tanto, el peor error del canal América sería ponerla al frente de un envío que se ha caracterizado por tener conductores que ofician como moderadores, acotando su participación al ping pong de opiniones diversas que emergen cada noche. Tanto Del Moro como Doman, han oficiado prácticamente como directores de orquesta, mientras que Casán probablemente ahogaría ese coro de oradores con su profuso y a menudo insoportable monólogo sobre sí misma.