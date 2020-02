Juan Leyrado explicó por qué no fue nadie al funeral de Beatriz Bonnet

Juan Leyrado trabajó con Beatriz Bonnet en "Mar de amores" (Víctor Dinenzon, 1997), y al igual que tantos otros colegas no pudo despedirse de ella por estar haciendo temporada en Mar del Plata con la oabra "Extra Virgen". Recordemos que salvo algunos trabajadores de la prensa, nadie fue al último adiós de la artista, y que empleados del cementerio de La Chacarita se encargaron de transportar el ataúd de Bonnet al Panteón de Actores, su morada final.

“La verdad que fue muy triste cuando me enteré. Yo estaba acá en Mar del Plata, y me pareció tan extraño todo que no haya absolutamente nadie. Yo sé de mucha gente que la recuerda como yo, que la quiere y que puede no llegar ir por diferentes casos, pero eso no implica que uno no sienta la pérdida”, señaló Leyrado en diálogo con Radio Mitre.

“Algo pasó, hubo una desinformación, cosa que no sucede en nuestro medio, no sé. En nuestro medio, realmente no pasan estas cosas y más con personas tan queridas. Hubo algo, una confusión. Y no dudo que mucha gente hubiese querido acompañarla”, remarcó el actor sobre la comediante que se destacó en legendario programa "Mesa de noticias".

“Beatriz era muy contenta y alegre. Tenía una sonrisa enorme todo el tiempo. Era una bella e inteligente mujer. Una gran artista. Fue lindo haberla conocido, y le había perdido el rastro en los últimos tiempos, cosa que pasa cuando los actores dejan de aparecer en pantalla. Estas son cosas para reflexionar. Algunas enseñanzas nos puede dejar”, concluyó Leyrado.