Virginia Gallardo destrozó a Mariano Iúdica con un posteo letal

Virginia Gallardo renunció con gran enojo al programa "Polémica en el Bar", del que formaba parte hace años, Mariano Iúdica y todo el panel se pronunciaron anoche “sorprendidos”, pero la ex integrante del equipo salió con los tapones de punta.A

"¿Sorpresa ???? ¿de verdad? ... para mi todo lo contrario. No esperaba otra cosa y esto solo confirma el acierto de mi decisión. Tema terminado para mí", lanzó picante Virginia en la red social del pajarito, entre palabras firmes y un halo misterioso. A su posteo lo acompaño de una polémica imagen que recita la frase: "Las palabras sobran donde las acciones bastan".

El jueves en la noche, Iúdica dijo frente a cámaras en "Polémica en el Bar": "Le quiero mandar un beso enorme a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo, de tantos años. Hoy hizo una nota en CNN Radio y dejó entrever que su salida de acá fue con algo misterioso, con algo que nosotros sabemos. Somos 100 personas. Vos acá fuiste y sos una persona muy valiosa. Todos los compañeros quedamos sorprendidos".

Para despejar algunas especulaciones sobre su polémica salida del legendario programa, Gallardo afirmó al portal Teleshow: “¿Cómo no sabían nada? ¿Alguien después de cuatro años desaparece porque sí? No voy a entrar a mostrar charlas con fechas, etcétera... Me fui para evitar exponerme. Lo decidí por mi estado. Y me fui angustiada”.

Finalmente, agregó: “No fue abuso, fueron situaciones, idas y vueltas y cosas que para mí terminan acá. Que sean felices, les deseo lo mejor. Yo sigo con mi vida”.