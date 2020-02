Eugenia Tobal despidió a su madre con un emotivo posteo y conmovió a sus seguidores

View this post on Instagram

Cerca, bien cerca. Estoy... en algu00fan lugar estoy. No puedes tocarme asi como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. u00bfEscuchas el eco que se produce cuando ru00edes? Esa soy yo. Estoy, creeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo su00e9 que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquu00ed. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazu00f3n. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompau00f1o. No te he dejado... tan su00f3lo me adelantu00e9 un poco en el paso... Y volveremos a estar juntas. Cuu00e1ndo nos reencontraremos, su00f3lo Dios lo sabe. Mientras tanto estaru00e9 aquu00ed, a tu lado. Cerca, bien cerca... hasta el u00faltimo du00eda de tu viaje...u2764ufe0f