El descargo de Guillermo Coppola tras el escándalo: "Me estaba divirtiendo"

Guillermo Coppola siempre está en boca de todos y no sólo por sus picantes declaraciones si no también por la vida agitada que lleva donde concurre a fiestas que están repletas de excesos. Hace unos días se filtraron unos videos donde se ve al ex manager de Diego Maradona bailando y haciendo gestos fuera de lugar con chicas arriba de una mesa.

Lo cierto es que en los dos videos que empezaron a viralizarse en las redes sociales se ve a Guillote con una actitud que fue repudiada rápidamente. Allí se lo puede ver bailando música carioca junto con un grupo de extranjeros arriba de lo que parece ser una mesa o especie de tarima. Pero lo que causó el gran revuelo es que Coppola se coloca atrás de una chica y le hace gestos obscenos.

A pesar de la catarata de críticas, Coppola apareció en el programa Involucrados donde se refirió al video sin ningún tipo de arrepentimiento. Sobre el mismo manifestó “divino momento… Imaginate el contexto Ibiza, un grupo de brasileños súper divertidos… ¿Qué hacía? ¿Me quedaba sentado mirándolos? ¿O lo disfrutaba con ellos? Me estaba divirtiendo”.

Twitter fue una de las redes donde fue mayormente cuestionado al tildarlo de machista. Uno de los usuarios escribió “un tipo que pertenece a una camada de ídolos nefastos que por suerte ya se está erradicando”. Otro de los usuarios se refirió como "una vergüenza, pero como es Coppola…”. “Veamos el lado positivo, Coppola haciendo el ridículo en un video pero sin hablar de Maradona” sentenció otro usuario en la red social del pajarito.