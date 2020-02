Cinthia Fernández regresa a Los Ángeles de la Mañana ¿vuelven los escándalos?

Cinthia Fernández parece no tener techo en éste 2020 ya que ni bien empezó el año la mediática modelo estuvo en boca de todos por sus polémicas decisiones y por su frustrante pelea con su ex pareja donde se lo vio con otra mujer en una fiesta de fin de año.

Desde entonces la hermosa morocha no para de salir en diferentes programas de chimentos y de subir fotos en sus redes sociales ya que en muchas ocasiones se mostró ilusionada con la posible reconciliación con su ex Martín Baclini. Pero él se encargó de dejar en claro que no volverá a ser la pareja de Cinthia Fernández.

Además y como si fuera poco fue noticia por que después de la ruptura perdió sus ahorros en dólares y expresó su angustia y desesperación a través de las redes sociales. Por suerte, su historia tuvo final feliz y una familia la contactó para devolverle el dinero. Sobre éste hecho puntual una panelista del programa de Ángel de Brito dijo “Le gusta victimizarse”.

Por su parte en lo laboral tampoco le fue del todo bien ya que en el mes de enero se le terminó el contrato como panelista de LAM decisión que no le cayó para nada bien. Sobre este tema la ex de Matías Defederico afirmó "no entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo… no hay que escupir para arriba”.

Pero bueno como la vida tiene muchas vueltas la espectacular bailarina tendrá su revancha ya que volverá al programa como panelista debido a que el propio periodista de espectáculos fue el que dio la noticia a través de una historia de su Instagram. “¿Cuando vuelve Cinthia?”, le consultaron al jurado del Bailando por un Sueño y él no dudó en tirar la primicia: “A fin de mes”, contestó al etiquetar a la mediática. ¿Qué dirán las angelitas? ¿Nuevo escándalo en puerta?.