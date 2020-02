Cómo está la salud de Sergio Denis a casi un año de su caída

La actuación del 11 de marzo de 2019 Sergio Denis se presentaba en el teatro Mercedes Sosa de la provincia de Tucumán. En un momento del show, el popular cantante piso el borde del escenario y se precipitó al vacío desde una altura importante.

Denis sufrió fracturas, hemorragias y un edema cerebral, un cuadro de tal gravedad que desde entonces permanece internado. Primero estuvo en el Hospital Ángel Padilla, en Tucumán, y luego fue trasladado a Capital Federal a la clínica ALCLA.

Respecto al actual estado de salud del cantante, fue su hermano Carlos Hoffman quien dijo en diálogo con Clarín: "Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro".

"Los médicos hacen lo que está a su alcance para mantener sus músculos en funcionamiento mediante diversos ejercicios. No hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo. Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto".

Sin duda el accidente que sufrió Joaquín Sabina en una presentación junto a Joan Manuel Serrat recordó el triste antecedente de Sergio Denis. Hoffman también lo vivió así. “La noticia de la caída de Sabina me transportó de inmediato al accidente de Sergio, pero al ver el video en que caía de pie me tranquilizó un poco. Pueda ser que no le traiga problemas".

Un amigo de Denis, Diego Colombo, dio un panorama un poco más alentador al contarle a Infobae que “ahora lo sientan en una silla de ruedas y antes eso no se podía hacer. Se puede sentar. Tiene una mejoría. Abre los ojos y tiene una mirada un poquito más comprensiva. No tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener. Los enfermeros hablan de que ven mejoras. Está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente”.