¡Volvió con todo! Nicole Neumann lució su diminuto bikini en Instagram

Con una gran descripción Nicole Neumann hizo hace varias horas atrás una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram donde muestra su bella figura y que ya está recuperada de su operación de rodilla que la aquejo durante el mes de Diciembre.

La operación fue a causa de un accidente que sufrió mientras jugaba en la cama elástica con sus hijas. Luego de estar un par de semanas sin poder apoyar el pie y con exhaustivos tratamientos de rehabilitación, la bellísima modelo viajo junto a sus hijas a Disney. Luego de ese terrible mes la hermosa conductora volvió con todo a su cuenta de Instagram con fotos luciendo diminutos bikinis que enamoraron a todos.

En el primero de ellos se puede ver la espectacular bailarina de espaldas lo que que hace que sus curvas traseras se lleven todas las miradas, la publicación que hizo hace unas horas tiene hasta el momento más de 36 mil likes y cientos de comentarios que felicitaron a Nicole por el cuerpo que tiene con 39 años de edad.

Por su parte en la descripción de la foto la ex esposa de Fabián Cubero escribió "El burro adelante para que no se espante! Solo me sentí feliz de estar "parada". Hoy operada hace 4 días, con alimentación casi 100x100 vegana (que también es muy cuestionada) puedo confirmar que el cuerpo tiene memoria, que con una constancia y disciplina mínima se puede (ejercicio al menos 3 veces por semana y una alimentación sana y rica ). Hay que quererse, cuidarse, y todo el año! No solo los meses previos al verano! Ya contando los días para poner mi cuerpo en movimiento otra vez! Yoga, bailar, Sup....me cambia el humor !A ustedes ?? Qué los motiva? Cómo se cuidan?".