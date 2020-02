El hijo de Alberto Fernández protagonizó un fuertísimo cruce

Estanislao Fernández, artísticamente conocido como Dyhzy, le preguntó a sus seguidores qué música querían que pasara en una fiesta en Córdoba en la cual participará. Tras compartir algunos hits, publicó en su historia un collage del tema Tusa, de Karol G, que fue pedido por varios usuarios, y escribió "Pakis", término que suele utilizarse para referirse a los heterosexuales.

Indignado un seguidor anónimo lanzó: "Esto de Pakis me parece violento, es lo mismo cuando a vos te dicen puto de mierda, ya me lo han hecho antes decirme paki por solo ser heterosexual, creo que no da".

El hijo del presidente respondió contundente a través de una serie de historias en Instagram: "La diferencia entre ustedes diciéndome puto y yo diciéndoles pakis es que a mí por ser puto, bi, etc, me matan. A les heterosexuales no los matan por heterosexuales. Hartx de lxs pakis quejándose de que los los llaman pakis, nos dicen violentxs por tratarlxs así, pero a ustedes nadie les es violento por ser heterosexuales. Esto es lo mismo de cuando se quejan de que la heterosexualidad no está incluida en el orgullo. Ok, guess the fuck what? Nunca van a estar incluidxs porque el orgullo es el método que tuvimos siempre las personas LGBTTQQQA+ para reclamar, conmemorar y celebrar lo que somos".

Estanislao también remarcó que "el 90% aproximado de los ataques de tipo homofóbico, transfóbico, etc, son por parte de heterosexuales". Y sentenció: "Asi que me chupa un huevo si se sienten atacados por el término paki. Es cierto que generalizar está mal, ¿pero saben qué? Peor es vivir con miedo de que maten por expresión de genero, identidad de genero o sexualidad".

"Nunca va a estar mal visto ser heterosexual porque a nosotrxs nos chupa un huevo. Lo único que pedimos es que no nos maten y que nos respeten, cosa que believe it or not (créanlo o no), en el 2020 todavía no sucede. Les pakis hablando de la 'heterofobia' y de lo mal que es generalizar es equivalente a les machistas hablando del matriarcado, y casualmente esas cosas van bastante de la mano. So once again, fuck y'all pakis (Así que una vez más, jódanse todos los pakis)", cerró contundente.